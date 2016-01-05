Анна Безбородова Ann_BezbododovaAnn_Bezbododova
30 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
web дизайн, мобильные интерфейсы
Дизайн веб сайтов, мобильных приложений. Работаю в Photoshop, Illustrator.
Портфолио
- Редизайн сайта hotwork.ru. Главная страница105 просмотров
- Редизайн сайта hotwork.ru.Страница поиска вакансии135 просмотров
- Резизайн сайта hotwork.ru. Конструктор резюме457 просмотров
- Интернет-журнал о мужской еде. Страница категорий208 просмотров
- Дизайн мобильного приложения UAGRO135 просмотров
- Дизайн для мобильного приложения Ваш Зодиак100 просмотров