Ann_Bezbododova

Анна Безбородова Ann_Bezbododova

 
30 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
web дизайн, мобильные интерфейсы

Дизайн веб сайтов, мобильных приложений. Работаю в Photoshop, Illustrator.

IllustratorPhotoshop