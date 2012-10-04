Вологдина Анна переводчик,лингвист китайского и английского языков

ФИО: Вологдина Анна Владимировна

Дата рождения: 21.02.1990

Возраст: 22

Телефон: 13023280565

Место жительства: г.Шанхай

E-mail: [email protected]

Образование:

• факультет восточных языков Иркутского Государственного лингвистического университета (ИГЛУ) 2007-2012, специальность – Лингвист-переводчик китайского и английского языков.

• 齐齐哈尔大学, 齐齐哈尔市(Цицикарский университет, г. Цицикар) 2009-2011.

Опыт работы:

• Сентябрь 2011— Декабрь 2011

ЦО "Пекин" (Иркутск)

Администратор-переводчик

Обязанности: обеспечение работы по эффективному информационно-справочному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий при посещении Центра Отдыха; консультация посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг, путей решения возникших у них проблем; принятие мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций; устный последовательный перевод (китайский язык) при взаимодействии посетителей с обслуживающим персоналом; контроль за обеспечением чистоты и порядка в здании "Пекина"; контроль за соблюдением работниками трудовой дисциплины, установленных для сотрудников правил общения с посетителями, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены; информирование руководства об имеющихся недостатках в работе с посетителями, и о необходимых мерах по их устранению; осуществление контроля за исполнением работниками указаний руководства Центра Отдыха.

• Март 2012 — Май 2012

ЗАО Брико (Иркутск)

Переводчик китайского языка

Обязанности: перевод контрактов, приложений к контрактам, технической документации, рабочих протоколов, деловая переписка и т.д..

Профессиональные навыки:

- выполнение письменных переводов на любую тематику (в т.ч. деловая переписка), качественно, в указанные сроки

- выполнение устных переводов (последовательный перевод)

- телефонные переговоры

- уверенный пользователь ПК

Дополнительные сведения:

- стрессоустойчивость

- аккуратность

- исполнительность

- высокий уровень ответственности

- коммуникабельность