ФИО: Вологдина Анна Владимировна
Дата рождения: 21.02.1990
Возраст: 22
Телефон: 13023280565
Место жительства: г.Шанхай
E-mail: [email protected]
Образование:
• факультет восточных языков Иркутского Государственного лингвистического университета (ИГЛУ) 2007-2012, специальность – Лингвист-переводчик китайского и английского языков.
• 齐齐哈尔大学, 齐齐哈尔市(Цицикарский университет, г. Цицикар) 2009-2011.
Опыт работы:
• Сентябрь 2011— Декабрь 2011
ЦО "Пекин" (Иркутск)
Администратор-переводчик
Обязанности: обеспечение работы по эффективному информационно-справочному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий при посещении Центра Отдыха; консультация посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг, путей решения возникших у них проблем; принятие мер по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций; устный последовательный перевод (китайский язык) при взаимодействии посетителей с обслуживающим персоналом; контроль за обеспечением чистоты и порядка в здании "Пекина"; контроль за соблюдением работниками трудовой дисциплины, установленных для сотрудников правил общения с посетителями, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены; информирование руководства об имеющихся недостатках в работе с посетителями, и о необходимых мерах по их устранению; осуществление контроля за исполнением работниками указаний руководства Центра Отдыха.
• Март 2012 — Май 2012
ЗАО Брико (Иркутск)
Переводчик китайского языка
Обязанности: перевод контрактов, приложений к контрактам, технической документации, рабочих протоколов, деловая переписка и т.д..
Профессиональные навыки:
- выполнение письменных переводов на любую тематику (в т.ч. деловая переписка), качественно, в указанные сроки
- выполнение устных переводов (последовательный перевод)
- телефонные переговоры
- уверенный пользователь ПК
Дополнительные сведения:
- стрессоустойчивость
- аккуратность
- исполнительность
- высокий уровень ответственности
- коммуникабельность