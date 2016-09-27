Дизайн (рекламный,полиграфический, текстильный, прочий).
Графика (векторная, рисование от руки).
Фотография - ретушь, любая обработка, коллажи.
Рерайт текстов.
В активе - художественное, филологическое и педагогическое образование, большой опыт.
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Портфолио
- Векторная иллюстрация144 просмотра
- Флаер148 просмотров
- Отрисовка растрового изображения в векторе183 просмотра
- Этикетки148 просмотров
- Этикетки-бирки135 просмотров
- Этикетки-бирки123 просмотра
- Этикетки-бирки178 просмотров
- Этикетки-бирки163 просмотра
- Рисунок на майку202 просмотра
- Рисунок на майку195 просмотров
- Дизайн футболки100 просмотров
- Упаковка для подарочного фирменного шоколада186 просмотров