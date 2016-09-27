Ann_bo

Болдина Ann_bo

 
49 летРоссия/Иваново
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Дизайн (рекламный,полиграфический, текстильный, прочий).

Графика (векторная, рисование от руки).

Фотография - ретушь, любая обработка, коллажи.

Рерайт текстов.

В активе - художественное, филологическое и педагогическое образование, большой опыт.

Рерайт текста
Портфолио
Показать больше работ