Верстка статических шаблонов HTML на основе PSD макета.

Блочный и табличный метод верстки по стандартам консорциума W3C.

Верстка шаблонов wordpress из PSD макета.

Кроссбраузерная верстка. Сайт нормально раотает в IE6-8, FF3+, Opera9+, Safari4+, Chrome4+. Под IE6 в зависимости от сложности макета.

Использую спрайты для элементов с состоянием hover, clicked и прочих динамических элементов, чтобы не видеть загрузку изображения, например при наведении мышкой.

Небольшие знания в PHP (написание неольшого сайта-визитки с лентой новостей, гостевой книгой, формой обратной связи).