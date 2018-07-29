Предоставляю услуги аудита, внутренней оптимизации и продвижения сайта

Отзыв о моей работе на другом ресурсе фриланса - https://freelance.ru/reviews/Silvestra13/:

"Рекомендую данного специалиста, заказывал SEO аудит интернет-магазина. Получил в срок большой список ошибок с подробным описанием и рекомендациями к исправлению. В настоящий момент проводим работы по исправлению."