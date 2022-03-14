UX/UI дизайнер

Давайте знакомиться, меня зовут Анна. Я UI\UX дизайнер и графический дизайнер

в одном лице, который всерьез верит, что правильный дизайн облегчает жизнь людей.

Создаю дизайн сайтов и мобильных интерфейсов без шаблонов. Владею навыками в построении и реализации Product Strategy, проведение User Research, грамотно осуществляю построение User Flow, Wireframes и Prototypes; разрабатываю Ux & Ul Design.Так же разрабатываю различную продукцию в сфере графического дизайна:

• логотипы

• фирменный стиль (айдентика)

• полиграфическая продукция (визитки, календари, буклеты, пригласительные билеты, фирменная и сувенирная продукция и т.д.) – создание макетов печатной продукции, отрисовка и обработка фотоизображений.

• плакатная графика

• дизайн упаковки

• наружная реклама (баннеры, плакаты, афиши и т.д.)

• Владение программами Adobе Illustrator, Adobe Photoshop, Figma.

https://www.behance.net/meripaw