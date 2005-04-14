SMM-спеціаліст , копірайтер

Всім привіт !

Мене звати Анна , я SMM спеціаліст у веденні і просуванні бізнесів та особистих аккаунтів .

Створюю візуал сторінки , сторіз, прописую стратегію просування , аналіз ЦА та конкурентів . Займаюся копірайтингом і написанням постів , створюю гіви, конкурси . Організовую фотосесії офлайн і дистанційно з приписанням ТЗ. Маю досвід в роботі з багатьома платформами для обробки фото/ відео , щоб створювати якісний і сучасний контент.

Роблю свою роботу з повною звітністю !

Буду рада співпраці .