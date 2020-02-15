транскрибация

Здравствуйте! Моя квалификация растет за счет постоянного обучения в интенсиве "Мастер транскрибации" Игоря Алимова. Буду рада помочь вам быстро и качественно перевести по- русски аудио-, видео файлы в Word и в Google doc, это как пожелаете. Справляться с заказами помогают трудолюбие, усидчивость и терпеливость. Я ответственная и исполнительная. Надеюсь на сотрудничество. Свободна для работы. Грамотная от природы. К сотрудничеству готова! Окончательный тариф будет зависеть от сложности работы и качества звука. Мои тел. +380664537876 и +38067 9567399-Viber, почта: [email protected]С ув. Анна