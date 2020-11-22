Сайты любой сложности. Интернет-магазины. Wordpress - Joomla - Opencart - Drupal - Prestashop

Дизайн и создание сайтов, логотипов.

Настройка таргетированной рекламы.

Нацелена на работу и постоянную загрузку, поэтому всегда рада крупным заказам и постоянным клиентам, для которых действуют специальные цены и условия сотрудничества.

ВИДЫ РАБОТ И ЦЕНЫ:

• «Сайт под ключ»

• Landing page

• Дизайн главной страницы

• Дизайн внутренних страниц

• Интернет – магазин

• Оформление FB/Instagram

• Логотипы

• Дизайн упаковки