Сайты любой сложности. Интернет-магазины. Wordpress - Joomla - Opencart - Drupal - Prestashop
Дизайн и создание сайтов, логотипов.
Настройка таргетированной рекламы.
Нацелена на работу и постоянную загрузку, поэтому всегда рада крупным заказам и постоянным клиентам, для которых действуют специальные цены и условия сотрудничества.
ВИДЫ РАБОТ И ЦЕНЫ:
• «Сайт под ключ»
• Landing page
• Дизайн главной страницы
• Дизайн внутренних страниц
• Интернет – магазин
• Оформление FB/Instagram
• Логотипы
• Дизайн упаковки
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Анна29 просмотров