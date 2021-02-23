Инженер проектировщик. Водоснабжение и канализация

Работа удалённо. Предлагаю разработку проектов "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения".Принимаю участие в проектировании объекта от выдачи технического задания до получения положительного заключения экспертизы или согласования проекта Заказчиком.Обладаю опытом работы 19 лет, готова принимать участие в разработке объектов любой сложности на стадиях "П" и "Р".По необходимости готова принимать участие в основных совещаниях, выезд на объект.Основные навыки:- проектирование внутренних систем водоснабжение и водоотведение;- согласование проектной документации в заинтересованных инстанциях (Водоканал, вневедомственная экспертиза, КГиА…). - Проверка проектной документации по разделам "ВК";- Работа с заказчиком и подрядчиками;Обладаю опытом разработки объектов различного назначения в т.ч.:- Административные здания;- Производственные здания;- Жилые комплексы (со встроенными помещениями, подземной автостоянкой);- Общественные здания- Коттеджи.