Таргетолог Instagram, Facebook

Привлекаю целевые заявки из Инстаграм, Фейсбук без головной боли и постоянного контроля.

- комплексный подход, составление стратегии продвижения

- отчет о проделанной работе каждые 3 дня

Понимаю, что для вас важно и избавляю от главных проблем!

Вам больше не придется:

- сливать бюджет

- не понимать количество заявок,их цену и окупаемость вложений

- разрабатывать рекламные материалы самостоятельно

Несколько моих кейсов 👉https://docs.google.com/presentation/d/1ZDVb4TqGY2zqzvJx-BY85I1nlWRx0VbbahDfjzmZjjQ/edit

Сделайте первый шаг к увеличению заявок в ваш бизнес, свяжитесь со мной и я подготовлю для вас индивидуальную стратегию продвижения!