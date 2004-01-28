Таргетолог Instagram, Facebook
Привлекаю целевые заявки из Инстаграм, Фейсбук без головной боли и постоянного контроля.
- комплексный подход, составление стратегии продвижения
- отчет о проделанной работе каждые 3 дня
Понимаю, что для вас важно и избавляю от главных проблем!
Вам больше не придется:
- сливать бюджет
- не понимать количество заявок,их цену и окупаемость вложений
- разрабатывать рекламные материалы самостоятельно
Несколько моих кейсов 👉https://docs.google.com/presentation/d/1ZDVb4TqGY2zqzvJx-BY85I1nlWRx0VbbahDfjzmZjjQ/edit
Сделайте первый шаг к увеличению заявок в ваш бизнес, свяжитесь со мной и я подготовлю для вас индивидуальную стратегию продвижения!
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