Анна Багаева AnnaBagaevaAnnaBagaeva
23 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор
Работаю в сфере иллюстрации, владею различными стилями, специализируюсь на растровой иллюстрации;
На достаточном уровне владею обработкой и ретушью фотографий.
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Портфолио
- Иллюстрация пейзажа в векторе164 просмотра
- Дизайн персонажа в векторе176 просмотров
- Иллюстрации предметов окружения в векторе165 просмотров
- Иллюстрации собак в векторе168 просмотров