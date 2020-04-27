AnnaBagaeva

Анна Багаева AnnaBagaeva

 
23 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор

Работаю в сфере иллюстрации, владею различными стилями, специализируюсь на растровой иллюстрации; 

На достаточном уровне владею обработкой и ретушью фотографий.

Ретушь фото