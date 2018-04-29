AnnaBokova

Веб-программист
Высшее экономическое образование по специальности маркетинг.Закончила дополнительные курсы по программированию и созданию сайтов в образовательном центре при Бауманке.
Создаю сайты в течение последних трех лет, это не только моя работа, но и любимое хобби. Кто-то любит вязать крючком, рисовать картины или танцевать, а я люблю разрабатывать сайты.
Стоимость услуг (разработка, без дизайна):
- создание интернет-магазина — 20 000 р;
- многостраничный сайт — 15 000 р;
- лендинг — 6 000 р
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