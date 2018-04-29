AnnaBokova

Веб-программист

Высшее экономическое образование по специальности маркетинг.Закончила дополнительные курсы по программированию и созданию сайтов в образовательном центре при Бауманке.

Создаю сайты в течение последних трех лет, это не только моя работа, но и любимое хобби. Кто-то любит вязать крючком, рисовать картины или танцевать, а я люблю разрабатывать сайты.

Стоимость услуг (разработка, без дизайна):

- создание интернет-магазина — 20 000 р;

- многостраничный сайт — 15 000 р;

- лендинг — 6 000 р