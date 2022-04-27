UI/UX Web-Designer
Привет!
Меня зовут Анна и я Веб-дизайнер из Днепра. В своей работе стараюсь уделять особое внимание деталям, развивать чувство прекрасного и быть в курсе всех новинок.
Так же имею диплом художественной школы, а в свободное от работы время люблю рисовать, экстремальные приключения и расти как личность и как профессионал.
Ключевые навыки:
- Разработка дизайн-концепции
- Владение современными тенденциями в дизайне
- Прототипирование
- Понимание основных принципов UI/UX
- Создание Landing Page, корпоративного сайта, интернет-магазина
- Хорошие навыки работы с Figma, Photoshop
- Анимирование макета в After Effects
- Редизайн вашего сайта
На связи с 9:00 до 19:00 .
Пишите, буду рада обсудить и поучаствовать в новых проектах)
Портфолио
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