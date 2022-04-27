UI/UX Web-Designer

 Привет!

Меня зовут Анна и я Веб-дизайнер из Днепра. В своей работе стараюсь уделять особое внимание деталям, развивать чувство прекрасного и быть в курсе всех новинок.

Так же имею диплом художественной школы, а в свободное от работы время люблю рисовать, экстремальные приключения и расти как личность и как профессионал.

Ключевые навыки:

- Разработка дизайн-концепции

- Владение современными тенденциями в дизайне

- Прототипирование

- Понимание основных принципов UI/UX

- Создание Landing Page, корпоративного сайта, интернет-магазина

- Хорошие навыки работы с Figma, Photoshop

- Анимирование макета в After Effects

- Редизайн вашего сайта

На связи с 9:00 до 19:00 .

Пишите, буду рада обсудить и поучаствовать в новых проектах)