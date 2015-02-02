инженер, технарь, химик, преподаватель

Образование (основное): Московский государственный институт электронной техники (ТУ)

Диплом или удостоверение: инженера - технолога

Высшая школа международного бизнеса при Академии народного хозяйства РФ

Диплом или удостоверение: Программа МВА «Стратегический менеджмент»

]Ученаястепень: кандидат технических наук.

Ученоезвание: доцент.

Профессиональное дополнительное образование (в области повышения эффективности управления и конкурентоспособности продукции):

Учебное Заведение: Всероссийский научно-исследовательский институт

Сертификат: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (ИСО 9001:2000)-теоретическая подготовка экспертов

Самостоятельное дополнительное образование в области всеобщего управления качеством (TQM) c использованием информационных с элементами CALS(компьютерная поддержка жизненного цикла изделий) технологий и соответствующих CASE(компьютерная поддержка реинжиниринга процессов) производственнойсистемы (ПС) средств.

]Знание компьютера: Уровеньпользователя MS Office(Word, Excel, Access, Power Point), Internet. CASE-средства: BPwin,.опыт работы с Microsoft Project.

Английский язык: upper-intermediate.

Французский язык : В2