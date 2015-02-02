Образование (основное): Московский государственный институт электронной техники (ТУ)
Диплом или удостоверение: инженера - технолога
Высшая школа международного бизнеса при Академии народного хозяйства РФ
Диплом или удостоверение: Программа МВА «Стратегический менеджмент»
]Ученаястепень: кандидат технических наук.
Ученоезвание: доцент.
Профессиональное дополнительное образование (в области повышения эффективности управления и конкурентоспособности продукции):
Учебное Заведение: Всероссийский научно-исследовательский институт
Сертификат: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (ИСО 9001:2000)-теоретическая подготовка экспертов
Самостоятельное дополнительное образование в области всеобщего управления качеством (TQM) c использованием информационных с элементами CALS(компьютерная поддержка жизненного цикла изделий) технологий и соответствующих CASE(компьютерная поддержка реинжиниринга процессов) производственнойсистемы (ПС) средств.
]Знание компьютера: Уровеньпользователя MS Office(Word, Excel, Access, Power Point), Internet. CASE-средства: BPwin,.опыт работы с Microsoft Project.
Английский язык: upper-intermediate.
Французский язык : В2
О себе:Умение работать , хорошие организаторские способности‚ ответственность‚ аккуратность, аналитический склад ума‚ коммуникабельность‚ умение структурировано и четко (устно и письменно) излагать свои мысли‚ эмоциональная устойчивость‚ настойчивость и ориентированность на достижение результата. Готовность к работе в новых направлениях.