Архитектор-дизайнер

Архитектор-дизайнер. Опыт работы 2 года дизайнером интерьера. Выполняю визуализации интерьера, экстерьера, а также рабочие чертежи. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Ответственность и пунктуальность гарантированы.

e-mail:[email protected]

Моб.тел. - +380953138824

Skype propinquity3

vk.com/id22947843

ОБРАЗОВАНИЕ

Полтавский Национальный Технический университет

им. Ю. Кондратюка. Архитектурный факультет, специальность «Архитектура

зданий и сооружений» бакалавр и «Дизайн

окружающей среды» магистр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Пользователь 3DMax + Vray, AutoCad, CorelDRAW, Adobe Photoshop.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Дизайн интерьера

Визуализация и моделирование

Обработка изображений для сайта

ЦЕНЫ:

Дизайн интерьера - от 4 долл за кв.м. (в зависимости

от объема работы)

Визуализация интерьера - от 3 долл за кв.м. (при условии

полной информации о проекте)

Визуализация экстерьера - от 80 долл за проект (в

зависимости от сложности и объема

работы)