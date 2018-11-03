Архитектор-дизайнер. Опыт работы 2 года дизайнером интерьера. Выполняю визуализации интерьера, экстерьера, а также рабочие чертежи. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Ответственность и пунктуальность гарантированы.
e-mail:[email protected]
Моб.тел. - +380953138824
Skype propinquity3
ОБРАЗОВАНИЕ
Полтавский Национальный Технический университет
им. Ю. Кондратюка. Архитектурный факультет, специальность «Архитектура
зданий и сооружений» бакалавр и «Дизайн
окружающей среды» магистр
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Пользователь 3DMax + Vray, AutoCad, CorelDRAW, Adobe Photoshop.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Дизайн интерьера
Визуализация и моделирование
Обработка изображений для сайта
ЦЕНЫ:
Дизайн интерьера - от 4 долл за кв.м. (в зависимости
от объема работы)
Визуализация интерьера - от 3 долл за кв.м. (при условии
полной информации о проекте)
Визуализация экстерьера - от 80 долл за проект (в
зависимости от сложности и объема
работы)
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