AnnaEremina

Дизайнер

Уверенный пользователь: пакета Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), Corel Draw, Microsoft Office (Power Point, Word, Excel), Final Cut Pro, Pinnacle Studio.

В процессе изучения: Cinema 4D, Adobe After Effects, Premier Pro.

Работа на платформах: PC и MAC.

Профессиональные навыки:

Разработка дизайна - лого, brandbook, фирменный стиль, визитки, наружная реклама, баннеры, POS-материалы, лотерейные билеты, подарочные карты, сертификаты, открытки, буклеты, плакаты, наклейки, футболки, настольные игры и пр.

Знание принципов типографики, макетирования и верстки.

Подготовка макетов к печати в типографии;

Gif анимация (баннеры);

Монтаж видеороликов, наложение текста и аудио материалов;

Рисунок от руки, sketch, а также на графическом планшете;

Фотографирование и фото-ретушь изображений, коллажирование

(наличие собственной камеры, Nikon D90, а также дополнительного объектива 50mm, съемной вспышки и штатива).