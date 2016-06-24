AnnaEremina

Уверенный пользователь: пакета Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), Corel Draw, Microsoft Office (Power Point, Word, Excel), Final Cut Pro, Pinnacle Studio.
В процессе изучения: Cinema 4D, Adobe After Effects, Premier Pro.
Работа на платформах: PC и MAC.
Профессиональные навыки:
Разработка дизайна - лого, brandbook, фирменный стиль, визитки, наружная реклама, баннеры, POS-материалы, лотерейные билеты, подарочные карты, сертификаты, открытки, буклеты, плакаты, наклейки, футболки, настольные игры и пр.
Знание принципов типографики, макетирования и верстки.
Подготовка макетов к печати в типографии;
Gif анимация (баннеры);
Монтаж видеороликов, наложение текста и аудио материалов;
Рисунок от руки, sketch, а также на графическом планшете;
Фотографирование и фото-ретушь изображений, коллажирование
(наличие собственной камеры, Nikon D90, а также дополнительного объектива 50mm, съемной вспышки и штатива).