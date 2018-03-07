AnnaFedorov

1. Ведение групп в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram). Добавление публикаций, написание текстов к ним, поиск информации, добавление и привлечение новых участников группы, переписка с клиентами.

Нарезка и добавление аудио. Владение базовыми программами для обработки фото и регулярной публикации постов.

2. Специалист по технической поддержке и консультированию пользователей программного обеспечения.

Консультирование пользователей и администраторов систем по техническим руководствам, инструкциям и другой документации для поиска и внедрения

решений.

3.Ведение бухгалтерского учета в программе 1С. Ведение складского учета, проведение инвентаризаций. Ведение учета денежных средств и кассы.

4. Преподавание бухгалтерского учета на курсах.

5. Дизайн, крой и пошив одежды. Обучение крою и пошиву.