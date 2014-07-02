Наполнение интернет-магазинов необходимым контентом

Опыт работы:

• размещение на сайте информации о продуктах компании;

• подбор и редактирование иллюстраций;

• ежедневное обновление информации, отслеживание ее актуальности;

• написание анонсов и статей;

• поиск интересной информации;

• редактирование и форматирование материалов;

• обработка отзывов, создание позитивного имиджа интернет-магазина;

• обработка фотографий, создание баннеров, картинок на сайт;

• продвижение веб-ресурсов в поисковых системах.

Образование: высшее

Профессиональные навыки:

Умею работать с системой управления HostCMS, на её базе был заполнен интернет магазин http://sinks.com.ua. На данный момент заполняется интернет-магазин на базе CMS Joomla http://av-market.com.ua/ т.к. HostCMS считается устаревшая версия. Для меня не составляет труда освоить другие CMS ради взаимовыгодной цели и работы на положительный результат.

Хорошо владею компьютером: MS Office‚ Adobe Illustrator‚ Adobe Photoshop‚ Corel Draw‚ Html и CSS.

Грамотная устная и письменная речь.

Навыки дизайнера.

Опыт поиска‚ отбора и редактирования информации.

Дополнительные сведения:

Умение строить конструктивные отношения с людьми, доброжелательность, ориентация на достижение результата при высоком качестве работы, трудолюбие и позитивное мышление, умение работать в команде, стремление к постоянному профессиональному развитию.

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