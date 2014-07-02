Опыт работы:
• размещение на сайте информации о продуктах компании;
• подбор и редактирование иллюстраций;
• ежедневное обновление информации, отслеживание ее актуальности;
• написание анонсов и статей;
• поиск интересной информации;
• редактирование и форматирование материалов;
• обработка отзывов, создание позитивного имиджа интернет-магазина;
• обработка фотографий, создание баннеров, картинок на сайт;
• продвижение веб-ресурсов в поисковых системах.
Образование: высшее
Профессиональные навыки:
Умею работать с системой управления HostCMS, на её базе был заполнен интернет магазин http://sinks.com.ua. На данный момент заполняется интернет-магазин на базе CMS Joomla http://av-market.com.ua/ т.к. HostCMS считается устаревшая версия. Для меня не составляет труда освоить другие CMS ради взаимовыгодной цели и работы на положительный результат.
Хорошо владею компьютером: MS Office‚ Adobe Illustrator‚ Adobe Photoshop‚ Corel Draw‚ Html и CSS.
Грамотная устная и письменная речь.
Навыки дизайнера.
Опыт поиска‚ отбора и редактирования информации.
Дополнительные сведения:
Умение строить конструктивные отношения с людьми, доброжелательность, ориентация на достижение результата при высоком качестве работы, трудолюбие и позитивное мышление, умение работать в команде, стремление к постоянному профессиональному развитию.