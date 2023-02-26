Опытный копирайтер, переводчик, журналист

15 лет работы в области копирайтинга и журналистики. В совершенстве знаю русский (к сожалению, родной), украинский и английский. Могу сделать копирайт, рерайт, перевод.

Грамотный и уникальный контент. Информационные, продающие тексты любой сложности для сайтов, социальных сетей, блогов.

Гарантирую:

- Качество. Статьи от 90% уникальности (проверяю двумя программами), использую Главред, Адвего, Текст.ру и другие сервисы, чтоб избежать переспама, водности.

- Соблюдение ТЗ. Внимательно изучу и сайты конкурентов, чтоб в итоге написать лучшую статью.

- Экспертность. Два высших: техническое (физика) и гуманитарное (психология). А работала журналистом в крупных СМИ страны.

- Оптимизация. Я составляю тексты, которые хороши для SEO и полезны клиентам.

- Всегда на связи. Оперативно внесу правки или же напишу срочно текст.