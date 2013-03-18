AnnaFiotika

Дарья Щербакова AnnaFiotika

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Думать - вот самая тяжёлая работа и поэтому мало кто за неё берётся.

Отзывы заказчиков

ivanko_igor
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Замена галереи в шаблоне сайта + мелочи
HTML
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