AnnaHR

Анна AnnaHR

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Human Resources Manager / HR Partner / HR-консультант

  • Действующий HR Partner в области HR технологий, подбора и оценки персонала, хедхантинга и личной эффективности.
  • Хедхантер и Консультант по поиску топ-менеджеров (среди клиентов:  Evart Corporation, Ukrainian Medical Association, ГК "NIKO",  Консалтинговые компании финансового и юридического направления, ООО "Канцмастер" и другие).
  • Опыт в HR более 4 лет.
  • Член рабочей команды по разработке HR методик, HR-стратегий,  применения Онтопсихологии в подбор персонала и пр.
  • Практикующий Консультант по развитию карьеры и трудоустройству.