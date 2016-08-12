Human Resources Manager / HR Partner / HR-консультант
- Действующий HR Partner в области HR технологий, подбора и оценки персонала, хедхантинга и личной эффективности.
- Хедхантер и Консультант по поиску топ-менеджеров (среди клиентов: Evart Corporation, Ukrainian Medical Association, ГК "NIKO", Консалтинговые компании финансового и юридического направления, ООО "Канцмастер" и другие).
- Опыт в HR более 4 лет.
- Член рабочей команды по разработке HR методик, HR-стратегий, применения Онтопсихологии в подбор персонала и пр.
- Практикующий Консультант по развитию карьеры и трудоустройству.