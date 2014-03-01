AnnaJensen

Йенсен Анна Николаевна

Дата рождения: 4 февраля 1988 г. Семейное положение:

Гражданство: Россия, ВНЖ (Дания) Замужем

Телефон: +7 (983) 259-91-30 Желаемый график работы:

Эл. почта: [email protected] Удалённая работа

Образование:

2003 - 2005 г. - МБОУ "Межшкольный учебный комбинат"

Специальность "Делопроизводство и документооборот"

2005 - 2010 г. - Сочинский Государственный Университет Туризма и

Курортного Дела

Факультет туризма и сервиса

Специальность "Социально-культурный сервис и туризм"

Опыт работы:

03.2014 - наст.время - Проект www.ethnoyou.com

Должность: журналист

- Подготовка материала для публикации на сайте проекта

www.ethnoyou.com

- Содействие развитию проекта

- Реклама пректа

01.2010 - 12.2010 г. - OOO "АЛЬВА-СОЧИ"

Должность: менеджер по туризму

- Взаимодействие с клиентами (консультация, подбор

и бронирование тура)

- Заполнение путёвок, ваучеров, страховых полисов

- Сопровождение туристов к месту отдыха

- Бронирование авиабилетов, отелей

2002 - 2003 гг. - Ежемесячное детско-юношеское приложение к газете

"Абакан" "Большая Перемена", Ежемесячный городской

молодёжный вкладыш к газете "Абакан" "Поколение.ru",

Независимая ежемесячная молодёжная газета "ДНК"

Должность: корреспондент

- Написание материалов в рубрики

- Фоторепортаж с молодёжных мероприятий

- Проведение социологических опросов

- Разработка новых тем, рубрик

Профессиональные навыки и знания:

Уверенный пользователь оргтехники и ПК

Уверенное владение программами: Microsoft Excel,

Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint,

Microsoft Word

Написание и корректировка статей

Оперативный анализ и поиск информации

Грамотная устная и письменная речь

Дисциплина и самоорганизация

Знание иностранных языков:

Английский - свободное владение (письменный и разговорный)

Датский - свободное владение (письменный и разговорный)

Немецкий - базовые знания

Прочее:

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, аккуратность

Стремление к развитию и профессиональному росту

Ответственность

Исполнительность

Пунктуальность

Инициативность (умение брать ситуацию в свои руки

и разрабатывать новые идеи, предложения)

Хобби — самообразование и саморазвитие, чтение,

путешествия

Водительские права:

Категория: В

Надеюсь, моя кандидатура вас заинтересует. Напоследок кину ссылочку на одну из моих статей:)

http://ethnoyou.com/2014/06/12/brussels-people-is-more-important-buildings/