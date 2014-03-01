AnnaJensen

Йенсен Анна Николаевна
Дата рождения: 4 февраля 1988 г. Семейное положение:
Гражданство: Россия, ВНЖ (Дания) Замужем
Телефон: +7 (983) 259-91-30 Желаемый график работы:
Эл. почта: [email protected] Удалённая работа
Образование:
2003 - 2005 г. - МБОУ "Межшкольный учебный комбинат"
Специальность "Делопроизводство и документооборот"
2005 - 2010 г. - Сочинский Государственный Университет Туризма и
Курортного Дела
Факультет туризма и сервиса
Специальность "Социально-культурный сервис и туризм"
Опыт работы:
03.2014 - наст.время - Проект www.ethnoyou.com
Должность: журналист
- Подготовка материала для публикации на сайте проекта
- Содействие развитию проекта
- Реклама пректа
01.2010 - 12.2010 г. - OOO "АЛЬВА-СОЧИ"
Должность: менеджер по туризму
- Взаимодействие с клиентами (консультация, подбор
и бронирование тура)
- Заполнение путёвок, ваучеров, страховых полисов
- Сопровождение туристов к месту отдыха
- Бронирование авиабилетов, отелей
2002 - 2003 гг. - Ежемесячное детско-юношеское приложение к газете
"Абакан" "Большая Перемена", Ежемесячный городской
молодёжный вкладыш к газете "Абакан" "Поколение.ru",
Независимая ежемесячная молодёжная газета "ДНК"
Должность: корреспондент
- Написание материалов в рубрики
- Фоторепортаж с молодёжных мероприятий
- Проведение социологических опросов
- Разработка новых тем, рубрик
Профессиональные навыки и знания:
Уверенный пользователь оргтехники и ПК
Уверенное владение программами: Microsoft Excel,
Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Word
Написание и корректировка статей
Оперативный анализ и поиск информации
Грамотная устная и письменная речь
Дисциплина и самоорганизация
Знание иностранных языков:
Английский - свободное владение (письменный и разговорный)
Датский - свободное владение (письменный и разговорный)
Немецкий - базовые знания
Прочее:
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, аккуратность
Стремление к развитию и профессиональному росту
Ответственность
Исполнительность
Пунктуальность
Инициативность (умение брать ситуацию в свои руки
и разрабатывать новые идеи, предложения)
Хобби — самообразование и саморазвитие, чтение,
путешествия
Водительские права:
Категория: В
Надеюсь, моя кандидатура вас заинтересует. Напоследок кину ссылочку на одну из моих статей:)
http://ethnoyou.com/2014/06/12/brussels-people-is-more-important-buildings/