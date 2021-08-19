Фрилансер

Веб-дизайнер,дизайнер,дизайн игр, и др Дизайн и редизайн сайтов. FLASH баннеры‚ шапки на сайт и заставки; иконки, иллюстрации. Немного дизайн игр а конкретно концепт арт и дизайн персонажей, дизайн мобильных игр. Иностранные языки и знание компьютерного обеспеченияУровень владения иностранными языками: средний Английский: среднее знание языкаЗнание компьютерного обеспечения: средний Компьютер РС/графический мониторAdobePhohtoshopCC2018 Пожелания к будущей работеСфера деятельности :Интернет, удаленная работа Контактная информация:e-mail: [email protected]