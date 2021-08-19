AnnaKa22

Анна AnnaKa22

 
22 годаБеларусь/Новополоцк
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Фрилансер

  Веб-дизайнер,дизайнер,дизайн игр, и др  Дизайн и редизайн сайтов. FLASH баннеры‚ шапки на сайт и заставки; иконки, иллюстрации. Немного дизайн игр а конкретно концепт арт и дизайн персонажей, дизайн мобильных игр.  Иностранные языки и знание компьютерного обеспеченияУровень владения иностранными языками: средний Английский: среднее знание языкаЗнание компьютерного обеспечения: средний Компьютер РС/графический мониторAdobePhohtoshopCC2018 Пожелания к будущей работеСфера деятельности :Интернет, удаленная работа Контактная информация:e-mail: [email protected]

Редизайн сайтаFlash