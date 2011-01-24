Дизайн и Ре-дизайн сайтов

Работаю в сфере ИТ с 2005 года.

Основным направлением деятельности является веб-дизайн, а точнее разработка уникального дизайна!

Сотрудничая с программистом, созданием сайты разного уровня сложности - от простого сайта-визитки до интернет магазина и сайта-портала.

Веб-дизайн:

Дизайн сайта создается на основе будущей структуры, с учетом максимально удобного расположения элементов. Это помогает посетителям без проблем находить всю необходимую информацию.

Дизайн разрабатывается с учетом специфики направления деятельности сайта, что позволяет правильно расставить акценты. Если Ваш сайт занимается продажей каких-то товаров, дизайн будет создан таким образом, чтобы посетитель четко представлял цели сайта и заинтересовался продукцией.

Ре-дизайн:

Основной задачей ре-дизайна, несомненно, является улучшение внешнего вида сайта, то есть его визуальная модернизация. Но не стоит забывать и о том, что Ваш интернет-проект постоянно развивается, меняется его структура, появляются новые разделы. Да и пользователи со временем становятся более требовательными: то, что нравилось им 5 лет назад может быть не столь популярно сегодня. Чтобы не потерять свою аудиторию, а также приобрести новых посетителей – делается ре-дизайн сайта.

О дизайне:

Пожалуйста, обратите внимание, уровень каждой работы, представленной в портфолио, соответствует тому, что хотел сам заказчик и каждая работа была создана на основе тех примеров сайтов и пожеланий, которые предпочел заказчик!

Создание сайтов:

Сотрудничая с программистом, занимаемся создаем сайтов "под ключ". Оказываем полный спектр услуг, начиная с регистрации домена и размещения на хостинге, и заканчивая созданием дизайна и разработкой сайта на CMS (система управления сайтом).

Среди серьезных работ, можно выделить следующие: проект "Авиаинформ" (продажа билетов) http://www.aviainform.com.ua и сайт представительства компании Werzalit в Украине http://www.werzalit.com.ua