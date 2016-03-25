Анна Корнийчук AnnaKorniychukAnnaKorniychuk
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик с/на английский, художник, рисовальщик (традиционные материалы)
Имею опыт учебы за границей на английском языке в течение полугода.
Международный сертификат BEC-Higher, подтверждающий уровень владения языком C1.
О моих способностях в рисовании расскажет портфолио работ. Спасибо за внимание! :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рисунок на заказ в акварели, А3915 просмотров
- Открытка c цветочным мотивом (акварель)183 просмотра
- Рисунок пастелью431 просмотр
- Роспись стены в кальянной768 просмотров
- Иллюстрации к детской книге243 просмотра