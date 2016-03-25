AnnaKorniychuk

Анна Корнийчук AnnaKorniychuk

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик с/на английский, художник, рисовальщик (традиционные материалы)

Имею опыт учебы за границей на английском языке в течение полугода.

Международный сертификат BEC-Higher, подтверждающий уровень владения языком C1.

О моих способностях в рисовании расскажет портфолио работ. Спасибо за внимание! :)