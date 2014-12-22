AnnaKozulina

Анна AnnaKozulina

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Лучше никогда, чем поздно.

 

Могу:

  • Переводы: английский, уровень intermediate
  • Работа с базами данных, Excel
  • SMM. Создание и наполнение групп в соцсетях, работа с целевой аудиторией
  • Базовые знания Adobe Photoshop
  • Рерайт
  • Редактирование и корректура текстов
  • Сбор информации
  • Базовые знания построения карт памяти
Хочу (и изучаю):

  • Продвижение сайтов (SEO)
  • Контекстная реклама (Директ, Adwords)
Небольшой опыт работы компенсирую ответственностью, гарантированным выполнением работы в срок и огромным желанием развиваться в выбранных направлениях.

      Могу работать с большими объемами информации. Аналитический склад ума. Усидчива, внимательна, способна к рутинной работе. Обладаю способностью к быстрому обучению и самообразованию.

      Отдам предпочтение сотрудничеству на постоянной основе.

Базы данных
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$3/час
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$3/час
нет рейтинга