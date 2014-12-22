Лучше никогда, чем поздно.

Могу:

Переводы: английский, уровень intermediate

Работа с базами данных, Excel

SMM. Создание и наполнение групп в соцсетях, работа с целевой аудиторией

Базовые знания Adobe Photoshop

Рерайт

Редактирование и корректура текстов

Сбор информации

Базовые знания построения карт памяти

Хочу (и изучаю):

Продвижение сайтов (SEO)

Контекстная реклама (Директ, Adwords)

Небольшой опыт работы компенсирую ответственностью, гарантированным выполнением работы в срок и огромным желанием развиваться в выбранных направлениях.

Могу работать с большими объемами информации. Аналитический склад ума. Усидчива, внимательна, способна к рутинной работе. Обладаю способностью к быстрому обучению и самообразованию.

Отдам предпочтение сотрудничеству на постоянной основе.