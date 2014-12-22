Лучше никогда, чем поздно.
Могу:
- Переводы: английский, уровень intermediate
- Работа с базами данных, Excel
- SMM. Создание и наполнение групп в соцсетях, работа с целевой аудиторией
- Базовые знания Adobe Photoshop
- Рерайт
- Редактирование и корректура текстов
- Сбор информации
- Базовые знания построения карт памяти
- Продвижение сайтов (SEO)
- Контекстная реклама (Директ, Adwords)
Могу работать с большими объемами информации. Аналитический склад ума. Усидчива, внимательна, способна к рутинной работе. Обладаю способностью к быстрому обучению и самообразованию.
Отдам предпочтение сотрудничеству на постоянной основе.
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Базы данных
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$3/час
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Поисковые системы (SEO)
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$3/час
нет рейтинга