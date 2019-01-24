Копирайтер, контент-менеджер

Образование:

2012 Казанский(Приволжский) федеральный университет, Казань Институтфилологии и искусств, Переводчик в сфере

профессиональной коммуникации2011Казанский(Приволжский) федеральный университет,

КазаньИнститутпедагогики и психологии, Психология

Опыт работы:

Август 2018— декабрь 2018

SkyEngМосква

HTML-верстальщик1.Верстка интерактивных уроков на платформе

Vimbox

2. Редактирование изображений

Май 2017— май 2018

Юла-группКазаньКонтент-менеджер

1.

Написание статей на заданную тематику

для информационных сайтовЯнварь 2017— апрель 2017

PsyhonestyПереводчик1.Поиск и перевод текстов с английского

на русский на заданную тематику

(психология) для информационного сайта.Май 2015— октябрь 2015

ФрилансСозданиеи продвижение сайтовКонтент-менеджер

1.Оформление статей на сайтах WordPress2.Поиск, вставка и редактирование

изображений и видео3.Проставление seo-элементов (title, description,

h1, h2, ключевые слова)Ноябрь 2015– декабрь 2016

АйлайкКазань

Офис-менеджер1.Написание текстов для сайтов на заданную

тематику (SEO-копирайтинг)

2. Поиск

ключевых слов для коммерческого

предложения.

3. Составление бюджета

для Яндекс. Директ.

4. Ведение групп

в социальных сетях.

5. Размещение и

редактирование материалов в системе

Wordpress

6. Поиск и перевод текстов для

сайта компании по заданной тематике с

английского на русскийФевраль 2014— сентябрь 2014

ЮвентаПедагог-психолог1.Разработка, проведение тренингов,

лекций, творческих занятий и иных

мероприятий с целевой аудиторией

(учащиеся школ и условно осужденные

несовершеннолетние);2.Проведение групповой психологической

диагностики и анкетирования;Написаниестатей для СМИ и Интернет.Июль 2013— сентябрь 2013

Индивидуальноепредпринимательство / частная практика

/ фрилансПереводчик1.Поисктекстов по заданной тематике

(Forex)

2.Перевод текстов с английского

на русскийСентябрь 2012— апрель 2013

Легенд-группКопирайтер1.Написание текстов на заданную тематику

2.

Перевод статей по тематике SEO для блога

3.

Оптимизация текстов на заданную тематикуАвгуст 2010— октябрь 2010

StarlandРоссияЖурналист,копирайтер1.Поиск интервьюеров (интересных, творческих

людей)

2. Составление вопросов

3.

Ведение переписки с респондентом

4.

Написание статей (аннотаций к интервью)

5.

Размещение материалов на сайте