AnnaKuznetsova

Работаю в сфере IT 6 лет.

Предоставляю услуги по наполнению контентом сайта, написанию ТЗ или инструкций.

Уверенное понимание стратегии разработки и развития интернет-проектов.

Сбор требований, четкая постановка задач и контроль их выполнения (управление проектной командой). Составление технической документации, прототипов и отчетов. Опыт работы с различными cms.

Отличное знание пакета прикладных программ MS Office.

Понимание принципов usability.

Навыки работы с графическими редакторами: Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator.

Знание веб-технологий HTML, CSS, DreamWeaver.

Пунктуальна‚ самостоятельна‚ очень ответственна, умею работать в условиях многозадачности, быстро обучаюсь.