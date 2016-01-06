AnnaKvetkovskaya

Анна Кветковская AnnaKvetkovskayaAnnaKvetkovskaya
35 летБеларусь/Гомель
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Контекстная реклама, наполнение сайтов, тестирование сайтов, копирайтинг.
Опыт работы контент-менеджером 2 года
1. Наполнение сайтов на Wordpress, работа с контекстной рекламой (Яндекс.Директ, Google AdWords): создание рекламных компаний, подбор объявлений, контроль, расчет эффективности.
Знание яндекс.метрики, анализ поведения потребителей на сайте.
2.Создание и ведение групп в социальных сетях.
3. Написание SEO-статей
Действие аккаунта приостановлено!