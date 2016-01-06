AnnaKvetkovskaya

Анна Кветковская AnnaKvetkovskaya

 
35 летБеларусь/Гомель
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Контекстная реклама, наполнение сайтов, тестирование сайтов, копирайтинг.

Опыт работы контент-менеджером 2 года

1. Наполнение сайтов на Wordpress, работа с контекстной рекламой (Яндекс.Директ, Google AdWords): создание рекламных компаний, подбор объявлений, контроль, расчет эффективности.

Знание яндекс.метрики, анализ поведения потребителей на сайте.

2.Создание и ведение групп в социальных сетях.

3. Написание SEO-статей

WordPressСайт на WordPressGoogle Ads