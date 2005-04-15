AnnaLisitsyna

Перепечатка текстов с любого источника

Личные качества: пунктуальность, ответственность, грамотность, исполнительность. .

Навыки: Высокая скорость печати, умение работать с текстовыми редакторами MS Word, MS Excel. Печать текста с отсканированных документов; печать текста с рукописных носителей, печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, корректура текста, сверка после внесения правок. Вывод текста с каринок (фото), аудио, видео.

Дополнительно: имею выход в интернет на постоянной основе. Неполная занятость.