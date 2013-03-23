Профессиональный дизайн

Профессиональные знания:

• Умение рисовать руками

• Техническая корректура текста

• Знание программ: AdobeInDesin, PageMaker, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Free Hand

• Предпечатная подготовка и цветоделение

• PostScript-файлы и pdf-файлы

• Дизайн полиграфической продукции: календари, визитки, листовки, наклейки, этикетки, открытки, буклеты

• Дизайн наружной рекламы: баннеры, щиты, вывески, реклама на транспорте

• Разработка логотипов и торговых знаков, обложки журналов, разработка рекламных модулей, разработка шаблонов для журналов, и их вёрстка в указанных программах

• Создание и рисование иллюстраций для журналов

• Есть портфолио

Ссылка на моё портфолио: http://annalit.umi.ru/