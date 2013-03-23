Профессиональный дизайн
Профессиональные знания:
• Умение рисовать руками
• Техническая корректура текста
• Знание программ: AdobeInDesin, PageMaker, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Free Hand
• Предпечатная подготовка и цветоделение
• PostScript-файлы и pdf-файлы
• Дизайн полиграфической продукции: календари, визитки, листовки, наклейки, этикетки, открытки, буклеты
• Дизайн наружной рекламы: баннеры, щиты, вывески, реклама на транспорте
• Разработка логотипов и торговых знаков, обложки журналов, разработка рекламных модулей, разработка шаблонов для журналов, и их вёрстка в указанных программах
• Создание и рисование иллюстраций для журналов
• Есть портфолио
Ссылка на моё портфолио: http://annalit.umi.ru/
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