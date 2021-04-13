AnnaLixman

Сочинение текстов,рассказов,заголовков

Люблю все новое и необычное,очень хочу заработать и развиваться дальше,изучая различные новшества и выполняя работу которая по душе.. Почему фрилансер?у меня есть любимая работа...я работаю на почте,но у меня остаётся куча свободного времени,которое я бы хотела посвятить развитию и продвижению в будущем..я полиграфист,я люблю сочинять,писать,печатать,создавать какие то необычные идеи..почему бы не попробовать свои навыки в чем то более новом)))