AnnaLubnina

Образование: Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино и Телевидения, режиссер ТВ-программ, режиссер документального кино (2015 год)

Опыт работы:

1. Новости Железногорск, корреспондент (создание новостных сюжетов, написание закадрового текста, сбор информации по заданной теме) (2009 год)

2. Редакция Городского радио и Свежего Телевидения, корреспондент, ведущая теле-радио программ, фотограф (поиск информационных поводов, написание статей на сайт редакции, запись и редактирование интервью для радиопрограмм, подготовка и ведение прямых эфиров на ТВ, ведение прогноза погоды на ТВ, работа с социальными сетями, фоторепортажи для сайта редакции) (2016-2017гг)