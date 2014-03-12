AnnaMasovets

Более 8 лет переводческой деятельности.
Огромный опыт по переводу проектной документации, медицинских текстов, законодательных документов, договоров, технических инструкций, статей.
Грамотные русский и украинский языки.
Окончила факультет иностранных языков. Квалификация - магистр английской филологии и учитель немецкого языка.
В течение года жила и училась в университете США в качестве студентки по обмену.
Тесное сотрудничество с проектом USAID «Разом до Здоров‘я» и программой «Здоров‘я жінок України» (перевод грантовой документации, клинических исследований в сфере репродуктивного здоровья и планирования семьи, презентаций, законов, отчетов, других программных документов; осуществление объемных переводов - 50-100 страниц в сжатые сроки, срочные переводы); негосударственной общественной ромской организацией (перевод корреспонденции, договоров, законов, обращений).
Кроме вышеперечисленного, имею опыт переводов следующей тематики: IT, программное обеспечение, телекоммуникации, реклама. Переводы для таких компаний как Microsoft (локализация ПО, инструкции пользователя, реклама), HTC (наполнение веб-сайта, локализация продуктов), Nokia, Sony, Samsung (локализация, инструкции пользователя) и др. Так как переведенная для этих компаний информация является конфиденциальной, примеры переводов в портфолио отсутствуют, однако, при необходимости, я готова выполнить пробный перевод любого текста данной тематики.
Имею опыт работы с разными CAT программами.
Skype: anna.ratushnyak