AnnaMasovets

Переводы с/на английский. Опыт работы 8 лет. Различная тематика.

Более 8 лет переводческой деятельности.

Огромный опыт по переводу проектной документации, медицинских текстов, законодательных документов, договоров, технических инструкций, статей.

Грамотные русский и украинский языки.

Окончила факультет иностранных языков. Квалификация - магистр английской филологии и учитель немецкого языка.

В течение года жила и училась в университете США в качестве студентки по обмену.

Тесное сотрудничество с проектом USAID «Разом до Здоров‘я» и программой «Здоров‘я жінок України» (перевод грантовой документации, клинических исследований в сфере репродуктивного здоровья и планирования семьи, презентаций, законов, отчетов, других программных документов; осуществление объемных переводов - 50-100 страниц в сжатые сроки, срочные переводы); негосударственной общественной ромской организацией (перевод корреспонденции, договоров, законов, обращений).

Кроме вышеперечисленного, имею опыт переводов следующей тематики: IT, программное обеспечение, телекоммуникации, реклама. Переводы для таких компаний как Microsoft (локализация ПО, инструкции пользователя, реклама), HTC (наполнение веб-сайта, локализация продуктов), Nokia, Sony, Samsung (локализация, инструкции пользователя) и др. Так как переведенная для этих компаний информация является конфиденциальной, примеры переводов в портфолио отсутствуют, однако, при необходимости, я готова выполнить пробный перевод любого текста данной тематики.

Имею опыт работы с разными CAT программами.

[email protected]

Skype: anna.ratushnyak