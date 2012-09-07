Переводчик Русский-Английский-Арабский

Языковые группы: английский-русский, арабский-русский, английский арабский.

Я работаю удаленным переводчиком уже более 5 лет. Есть опыт работы в международных холдингах с менеджментом из Великобритании. С английского выполняю технические, медицинские, юридические переводы, переводы бизнес и общей тематики. С арабского выполняю переводы медицинские, юридические и общей и пр. тематики. На данный момент проживаю в арабской стране. Образование: Санкт-Петербуржский Государственный Инженерно-Экономический Университет, факультет "Менеджмент организации". Дополнительное образование: "Государственные курсы иностранных языков" - "английский язык" с правом преподавания.