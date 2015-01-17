https://freelancehunt.com/freelancer/miss_Anna.html#cv
Сфера деятельности:
- Полиграфический дизайн (буклеты, флаера, рекламные листовки, бейджи, дисконтные карточки, меню, афиши и т.д.)
- Дизайн сувенирной продукции (чашки, футболки, этикетки на напитки, календари и т.д.)
- Наружная реклама (билборды, штендеры, вывески и т.д.)
- Дизайн элементов сайта (баннеры, изображения для слайдов, фавиконы, иконки и т.д.)
- Обработка фото (обтравка, фотокоррекция, фотомонтаж и т.д.)
- Визитки
- Логотипы
- Фирменный стиль
- Нейминг, подбор домена
- Перевод текста (английский, французский, итальянский языки)
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Flash Professional
- Corel Draw
- пакет MS Office
- ABBYY Finereader
Веб-программирование
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#2997