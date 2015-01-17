AnnaMiss

Кристикова AnnaMiss

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
https://freelancehunt.com/freelancer/miss_Anna.html#cv

Сфера деятельности: 

  • Полиграфический дизайн (буклеты, флаера, рекламные листовки, бейджи, дисконтные карточки, меню, афиши и т.д.)
  • Дизайн сувенирной продукции (чашки, футболки, этикетки на напитки, календари и т.д.)
  • Наружная реклама (билборды, штендеры, вывески и т.д.)
  • Дизайн элементов сайта (баннеры, изображения для слайдов, фавиконы, иконки и т.д.)
  • Обработка фото (обтравка, фотокоррекция, фотомонтаж и т.д.)
  • Визитки
  • Логотипы
  • Фирменный стиль
  • Нейминг, подбор домена
  • Перевод текста (английский, французский, итальянский языки)
Работаю в программах:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Lightroom
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
  • Adobe Flash Professional
  • Corel Draw
  • пакет MS Office
  • ABBYY Finereader
Веб-программирование
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
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