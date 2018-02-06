AnnaMitrofanova

Переводы, профессиональная переписка на английском,французском языках, оригинальные тексты.

Занимаюсь переводами с и на английский, французский, свободная тематика, также пишу оригинальные тексты на заданную тему.

Предлагаю услуги репетитора английского, французского языков

Английский, французский языки : общий курс, ориентация на разговорную речь.

Стаж : с 2014 г.

Особые условия:

Использование различных учебных пособий, не только языкового, но и специального назначения. Построение специально адаптированного к Вашим нуждам курса, акцентами на грамматику, разговор, раскрытие необходимых тем, чтение. Все - в зависимости от требований.

Образование

Период (од-до) 2009- 2014

Специальность Лингвист переводчик

Основные

предметы/специализация Иностранный язык ( английский, французский)

Название и тип учебного

заведения МЭИ (ТУ) Институт лингвистики

Степень по национальной или

международной

классификации Специалист

Период (од-до)

Специальность

Основные

предметы/специализация

Название и тип учебного

заведения

Степень по национальной или международной классификации

Знание иностранных

языков Французский язык

Дипломы,

подтверждающие знание

иностранных языков Курсы французского языка г.Париж 2013 г