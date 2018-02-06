AnnaMitrofanova

Переводы, профессиональная переписка на английском,французском языках, оригинальные тексты.
Занимаюсь переводами с и на английский, французский, свободная тематика, также пишу оригинальные тексты на заданную тему.
Предлагаю услуги репетитора английского, французского языков
Английский, французский языки : общий курс, ориентация на разговорную речь.
Стаж : с 2014 г.
Особые условия:
Использование различных учебных пособий, не только языкового, но и специального назначения. Построение специально адаптированного к Вашим нуждам курса, акцентами на грамматику, разговор, раскрытие необходимых тем, чтение. Все - в зависимости от требований.
Образование
Период (од-до) 2009- 2014
Специальность Лингвист переводчик
Основные
предметы/специализация Иностранный язык ( английский, французский)
Название и тип учебного
заведения МЭИ (ТУ) Институт лингвистики
Степень по национальной или
международной
классификации Специалист
Период (од-до)
Специальность
Основные
предметы/специализация
Название и тип учебного
заведения
Степень по национальной или международной классификации
Знание иностранных
языков Французский язык
Дипломы,
подтверждающие знание
иностранных языков Курсы французского языка г.Париж 2013 г