AnnaMod

Анна AnnaMod

 
50 летУкраина/Житомир
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн натянуть на Ворд-Пресс

    $500

    нужно натянуть дизайн на WP ТЗ домменное имя http://annamodlo.com/ хостинг http://whitesuite.ru/ дизайн главной страницы вышлю по почте, фотмат PSD образец можно посмотреть здесь http://annamodlo.com/wp-content/uploads/2013/06/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.jpg ----------------------------------------------------- шаблон страниц 1)будет меньше шапка 2) без правого сайт-бара шаблон записи 1)будет меньше шапка кнопка в верхнем меню “продукт недели” будет вести ...

    Дизайн главной страницы
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Индивидуальный шаблон для WP

    $1000

    Здравствуйте уважаемые! Исходный сайт 1)Нужно сделать сочный дизайн. 2) Допилить шаблон по моему замыслу Более подробную информацию смотрите в прикрепленном файле. Что важно! Мне нужно будет общаться и с дизайнером и с верстальщиком по скайп. Дизайнер предпочтительно женского пола. Сайт женский, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перетянуть шаблон на новую джумлу или на WP

    Есть сайт http://annamodlo.com.ua/ На него лезут вирусы из-за старой версии джумлы. Проблема в том что дизайн при обновлении искажается. Что я хочу: 1 вариант подправить ошибки, так чтоб можно было обновить джумлу и делать это дальше 2 вариант полностью перетащить ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать попап с двух сайтов

    Здравствуйте! 1)Нужно убрать попап окна с двух сайтов вордпресс http://annamodlo.com/ 2) убрать попап окно --джумла http://annamodlo.com.ua/ 3)убрать форму подписки которая встроена в дизайн записей. Например одна из страниц http://annamodlo.com.ua/component/content/article/1-articles/479-vitamine.html скриншот формы которую нужно убрать --- http://imglink.ru/show-image.php?id=70c6e8d5800b521b86136c5591e6e97f Жду ...

    WordPressJoomla
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Меню для дисков.

    Необходимо меню для двух дисков. Готовность к переделке и обсуждению дизайна. Доработки будут! И это нормально))).Не надо чего-то фантастического. Техническое Задание в прикрепленном файле. Пишите стоимость и сроки.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн обложки для дисков

    Бюджет: 0 Р. Последняя активность была 1 минуту назад Anna Modlo [AnnaMod] [25.08.2010 | 18:33] Дизайн обложки для дисков и дисков. Нужен простой дизайн 1.Обложки коробки для дисков. 2 Диск №1 3.Диск №2 Более подробно в тех задании. Пишите ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
$500
10 баллов
10 лет назад
Дизайн натянуть на Ворд-Пресс
Очень приятно работать с Анной. Всегда четко ставит задачи, не торопит со сроками, оперативно оплачивает работу. С удовольствием еще поработаю с вами :)
Я даже не ожидала, что будет настолько качественно! Артем буквально читает мои мысли, а это не просто. Работалось легко и быстро, а самое главное что все работает так как я хотела. Рекомендую!
Ответный отзыв
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$600
10 баллов
11 лет назад
Индивидуальный шаблон для WP
Анна отличный заказчик и замечательный человек! Если вам повезет с ней сотрудничать, вы всегда можете рассчитывать на выполнение ваших условий для работы, постоянную связь и улыбку от Анны. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Спасибо, Галина! за уникальный дизайн моего сайта. Было очень приятно работать, все было сделано даже лучше чем я хотела. Галина, Вы очень терпеливы, и очень талантливы. рекомендую всем Галину и буду еще обращаться, такие исполнители огромная находка для заказчика!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Логотип для метода похудения
Анна, прекрасная женщина, и как Заказчик и как собеседник! Работалось с большим удовольствием. Анна, желаю вам успехов в вашем важном деле!
Спасибо, Светлана! Очень ответственный исполнитель. Было предложено огромное количество вариантов, и какая это красота! Я очень довольна, и рекомендую всем. Заказывайте логотип у Светланы, и получите современный и эксклюзивный символ, который приятно показать клиенту.
Ответный отзыв