нужно натянуть дизайн на WP ТЗ домменное имя http://annamodlo.com/ хостинг http://whitesuite.ru/ дизайн главной страницы вышлю по почте, фотмат PSD образец можно посмотреть здесь http://annamodlo.com/wp-content/uploads/2013/06/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.jpg ----------------------------------------------------- шаблон страниц 1)будет меньше шапка 2) без правого сайт-бара шаблон записи 1)будет меньше шапка кнопка в верхнем меню “продукт недели” будет вести ...
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Здравствуйте уважаемые! Исходный сайт 1)Нужно сделать сочный дизайн. 2) Допилить шаблон по моему замыслу Более подробную информацию смотрите в прикрепленном файле. Что важно! Мне нужно будет общаться и с дизайнером и с верстальщиком по скайп. Дизайнер предпочтительно женского пола. Сайт женский, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт http://annamodlo.com.ua/ На него лезут вирусы из-за старой версии джумлы. Проблема в том что дизайн при обновлении искажается. Что я хочу: 1 вариант подправить ошибки, так чтоб можно было обновить джумлу и делать это дальше 2 вариант полностью перетащить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! 1)Нужно убрать попап окна с двух сайтов вордпресс http://annamodlo.com/ 2) убрать попап окно --джумла http://annamodlo.com.ua/ 3)убрать форму подписки которая встроена в дизайн записей. Например одна из страниц http://annamodlo.com.ua/component/content/article/1-articles/479-vitamine.html скриншот формы которую нужно убрать --- http://imglink.ru/show-image.php?id=70c6e8d5800b521b86136c5591e6e97f Жду ...Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо меню для двух дисков. Готовность к переделке и обсуждению дизайна. Доработки будут! И это нормально))).Не надо чего-то фантастического. Техническое Задание в прикрепленном файле. Пишите стоимость и сроки.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Бюджет: 0 Р. Последняя активность была 1 минуту назад Anna Modlo [AnnaMod] [25.08.2010 | 18:33] Дизайн обложки для дисков и дисков. Нужен простой дизайн 1.Обложки коробки для дисков. 2 Диск №1 3.Диск №2 Более подробно в тех задании. Пишите ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад