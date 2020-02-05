AnnaNikolaevna

Тестировщик веб, мобильных и десктоп приложений

Имею 1,5 года опыта в мануальном тестировании ПО (web, desktop).

Разработка тестовой документации: тест-кейсы (test-case), чек-листы, сценарии использования (use case).

Применение различных техник тест-дизайна (эквивалентное разбиение, граничные значения, сценарии использования, таблица принятия решений, тестирование состояний и переходов, pairwise testing).

Выполнение различных видов тестирования:

Функциональное тестирование

Регрессионное тестирование - тестирование работоспособности функционала сайта после внесения в него доработок

Ad Hok тестирование - исследовательское тестирование без вводных данных, то есть без технического задания, тест кейсов.

Кроссбраузерное - проверка отображения верстки сайта в разных браузерах.

Тестирование юзабилити (удобства использования)

Тестирование верстки

Прошла тренинг "Комплексная система подготовки тестировщиков по программе ISTQB FL", что подтверждает сертификат:

https://quality-lab.ru/school-center/certificate.php?id=20707

А также "Тестирование мобильных приложений" - http://cert.software-testing.ru/mobile/31/astahova_.pdf