AnnaNikolaevna

Тестировщик веб, мобильных и десктоп приложений
Имею 1,5 года опыта в мануальном тестировании ПО (web, desktop).
Разработка тестовой документации: тест-кейсы (test-case), чек-листы, сценарии использования (use case).
Применение различных техник тест-дизайна (эквивалентное разбиение, граничные значения, сценарии использования, таблица принятия решений, тестирование состояний и переходов, pairwise testing).
Выполнение различных видов тестирования:
- Функциональное тестирование
- Регрессионное тестирование - тестирование работоспособности функционала сайта после внесения в него доработок
- Ad Hok тестирование - исследовательское тестирование без вводных данных, то есть без технического задания, тест кейсов.
- Кроссбраузерное - проверка отображения верстки сайта в разных браузерах.
- Тестирование юзабилити (удобства использования)
- Тестирование верстки
https://quality-lab.ru/school-center/certificate.php?id=20707
А также "Тестирование мобильных приложений" - http://cert.software-testing.ru/mobile/31/astahova_.pdf
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