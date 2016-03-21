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Работаю по 50% предоплате
Всегда буду рада поучаствовать в интересных проектах, в разных стилях.
Мой график 7/7, на связи в любое время.
Опыт работы > 4 года
Для работы со мной нужно:
- Заполнить техзадание
- Поговорить в Skype: facebook:anna_osipova45
- Предложить мне заказ - зеленая кнопка справа.
ПортфолиоГотова предоставить любую дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения моей кандидатуры.
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