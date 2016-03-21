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Работаю по 50% предоплате

Всегда буду рада поучаствовать в интересных проектах, в разных стилях.

Мой график 7/7, на связи в любое время.

Опыт работы > 4 года

Для работы со мной нужно:

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Поговорить в Skype: facebook:anna_osipova45

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