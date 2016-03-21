AnnaOsipova1

Анна Осипова AnnaOsipova1

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Сайт компании / Интернет-магазин / Логотип / Фирменный персонаж

Работаю по 50% предоплате 

Всегда буду рада поучаствовать в интересных проектах, в разных стилях.

Мой график 7/7, на связи в любое время.

Опыт работы > 4 года

Для работы со мной нужно:

  • Заполнить  техзадание
  • Поговорить в Skype:  facebook:anna_osipova45
  • Предложить мне заказ - зеленая кнопка справа.

Портфолио

Готова предоставить любую дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения моей кандидатуры.
Фирменный персонаж
Портфолио
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