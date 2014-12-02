AnnaPochynok

Web-мастер
Ключевые навыки:
- HTML/CSS, CMS(Joomla, Wordpress), Dreamweaver, Adobe Photoshop;
- Опыт ведения контекстной рекламы Яндекс-Директ, Google Adwords;
- Опыт продвижения компании в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники.
- Наполнение сайтов, интернет-магазинов, каталогов с помощью административных панелей CMS(Joomla, Wordpress), а так же, различных самописных админинок.
факультет Электроники, специальность: инженер телекоммуникаций.
Опыт работы:
Сентябрь 2012 — по настоящее время:
Наполнение сайта, первичное SЕО, регистрация в поисковиках;
размещение объявлений на досках и порталах;
управление сайтом через админ часть, размещение на сайте новых туров,
размещение статей компании на веб-ресурсах, а также в соц. сетях;
наполнение информацией - графика, текст, видео (YouTube, FTP);
работа в программе Dreamweaver, Photoshop;
Немного обо мне:
Отношусь к работе с любовью и скрупулезностью. Ответственная и порядочная.
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!