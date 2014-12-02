AnnaPochynok

Анна AnnaPochynok

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Web-мастер

Ключевые навыки: 

  • HTML/CSS, CMS(Joomla, Wordpress), Dreamweaver, Adobe Photoshop;
  • Опыт ведения контекстной рекламы Яндекс-Директ, Google Adwords;
  • Опыт продвижения компании в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники.
  • Наполнение сайтов, интернет-магазинов, каталогов с помощью административных панелей CMS(Joomla, Wordpress), а так же, различных самописных админинок.
Образование: "Киевский политехнический институт"

факультет Электроники, специальность: инженер телекоммуникаций.

Опыт работы: 

Сентябрь 2012 — по настоящее время:

Наполнение сайта, первичное SЕО, регистрация в поисковиках; 

размещение объявлений на досках и порталах; 

управление сайтом через админ часть, размещение на сайте новых туров,

размещение статей компании на веб-ресурсах, а также в соц. сетях; 

наполнение информацией - графика, текст, видео (YouTube, FTP); 

работа в программе Dreamweaver, Photoshop; 

www.msclub.com.ua        

alaverdi.com.ua

Немного обо мне:

Отношусь к работе с любовью и скрупулезностью. Ответственная и порядочная.

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!