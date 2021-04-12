Привет Всем✌ Я UX/UI Дизайнер.
Опыт работы менее года,но цифра-далеко не показатель.
Давайте скорее творить и создавать крутые проекты.
Мои услуги: Landing page/ Web design/ Redesign/ e-commerce/ Adaptive design.
Моё портфолио больше расскажет обо мне ,поэтому предлагаю ознакомиться с ним по ссылке: https://www.behance.net/polovik00454d
Процесс работы:
1) Знакомство, заполнение брифа и обсуждение ТЗ
2) Согласование сроков и оплаты ( Оплату возможно разделить на две или три части)
3) Предоплата
4) Презентация двух первых экранов главной страницы, первый заход на правки
6) Презентация главной страницы и второй заход на правки
5) Презентация остальных экранов, третий заход на правки.
6) Оставшаяся оплата
7) Передача исходников
Цены:
Главная страница: 150 - 250$
Внутренняя страница: 40 - 60$ / 1 страница
Адаптив (телефон+планшет): 60$
Правки по дизайну делаю бесплатно ,пока вы не будете довольны ✌
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @AnnaPolovik
Отвечаю в любое время, когда не сплю.
Буду рада нашему сотрудничеству и крутым интересным идеям.