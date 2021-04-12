UX/UI designer.

Привет Всем✌ Я UX/UI Дизайнер.

Опыт работы менее года,но цифра-далеко не показатель.

Давайте скорее творить и создавать крутые проекты.

Мои услуги: Landing page/ Web design/ Redesign/ e-commerce/ Adaptive design.

Моё портфолио больше расскажет обо мне ,поэтому предлагаю ознакомиться с ним по ссылке: https://www.behance.net/polovik00454d

Процесс работы:

1) Знакомство, заполнение брифа и обсуждение ТЗ

2) Согласование сроков и оплаты ( Оплату возможно разделить на две или три части)

3) Предоплата

4) Презентация двух первых экранов главной страницы, первый заход на правки

6) Презентация главной страницы и второй заход на правки

5) Презентация остальных экранов, третий заход на правки.

6) Оставшаяся оплата

7) Передача исходников

Цены:

Главная страница: 150 - 250$

Внутренняя страница: 40 - 60$ / 1 страница

Адаптив (телефон+планшет): 60$

Правки по дизайну делаю бесплатно ,пока вы не будете довольны ✌

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @AnnaPolovik

Отвечаю в любое время, когда не сплю.

Буду рада нашему сотрудничеству и крутым интересным идеям.