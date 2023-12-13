Основной вид занятости

Так как у меня много свободного времени ,приступлю к выполнению работы сразу после одобрения. Ответственно отношусь к поставленным задачам.

И немного коротко о себе...

Зовут меня Анна, мне 31 год, родилась в Николаеве, где на данный момент и проживаю, есть дочь 5 лет, в прошлом я мастер по наращиванию и ламинированию ресниц, в связи с жизненными обстоятельствами пришлось сменить род деятельности.