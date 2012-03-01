AnnaProkhorova

Опыт работы:

Переводчик

с 03.2012 по наст. время (7 месяцев)

ООО "КУСП "Герц" (Управление строительными проектами)

Перевод деловой, юридической (различные виды договоров) документации. Устный перевод технических совещаний. Перевод технической документации, чертежей деталей, схем, проектов (область: строительство) резюме, проспектов, юридической и бухгалтерской документации. Помощь в организации, проведении и участие в деловых переговорах.

Обработка входящей/исходящей корреспонденции, прием телефонных звонков (в т.ч. разговоры с иностранными партнерами), ведение делопроизводства.

Переводчик

с 03.2009 по 10.2010 (1 год 7 месяцев)

ООО "Крым Петролеум Компани" (нефте-газовая сфера)

Технический переводчик с/на английский язык.

Перевод деловой, юридической (различные виды договоров) документации. Устный перевод технических совещаний. Перевод технической документации, чертежей деталей, схем, проектов (область: нефть и газ, геология) резюме, проспектов, юридической и бухгалтерской документации. Помощь в организации, проведении и участие в деловых переговорах.

Личный ассистент, переводчик английского языка.

с 02.2008 по 03.2009 (1 год 1 месяц)

Tiway Oil AS (Добыча нефти и газа)

Срочный письменный перевод с/на английский язык текстов различной тематики (в основном перевод технической документации (инструкции, схемы, проекты), документов (справки, визы, дипломы, резюме и т.д.) и договоров). Устный перевод технических встреч и комитетов по управлению.

Преподаватель

с 12.2005 по 09.2007 (1 год 9 месяцев)

Крымский факультет Запорожского Национального университета. (Университет)

Обучение английскому языку.

Курирование группы.

Образование

Высшее

с 09.2000 по 06.2005

ТНУ им. В.И. Вернадского, Факультет иностанной филологии. Филолог, преподаватель ангилйского и французского языков , Симферополь.

Дополнительная информация

Владение иностранными языками:Английский — свободно.

Французский — средне.

Русский — родной.

Украинский — родной.

Компьютерные навыки

Уверенный пользователь PC (Windows, MS Office, Internet).

Высокая скорость печати.

Личные качества

Ответственность, целеустремленность, честность, уравновешенность, пунктуальность, доброжелательность, быстрая обучаемость, постоянное стремление к саморазвитию.

Увлечения и интересы

Иностранные языки, литература, фитнес, йога, путешествия, кулинария.