AnnaRyabchuk_Pm

Немного о себе

Привет, меня зовут Аня. У меня огромный опыт работы в разных сферах деятельности,так как работать я начала ещё в 16 лет. Я умею общаться с людьми, находить правильные слова чтобы влиять на их работу.

Я прошла обучение на курсе по искусству управления и получила профессию проджект менеджер.

Мне нравится ставить задачи и следить за ходом их выполнения. Я не кричу о том что готова работать 24/7 и впринципе никогда не взяла бы такого человека на работу, потому что что работая в таком режиме можно быстро достичь выгорания. Безусловно, бывают моменты когда есть необходимость уделить работе больше времени чем обычно, но это не должно входить в систему. Я начинаюющий проджект менеджер, с горящими глазами и огромными амбициями. Ищу работы для реализации управленческого потенциала.