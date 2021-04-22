Веб-дизайнер

﻿Разработка дизайна сайта с помощью Figma

Добрый день!

Меня зовут Анна и я занимаюсь дизайном landing Page, многостраничных сайтов, интернет-магазинов.

Этапы работы:

-обсуждение проекта, сроков реализации и создание тз (предоплата не требуется)

-анализ сайтов-конкурентов

-разработка сайта

-внесение правок

-сдача проекта

Цена и сроки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом и зависят от сложности работы

Telegram: t.me/Anna0211

Буду рада сотрудничеству!