Веб-дизайнер
Разработка дизайна сайта с помощью Figma
Добрый день!
Меня зовут Анна и я занимаюсь дизайном landing Page, многостраничных сайтов, интернет-магазинов.
Этапы работы:
-обсуждение проекта, сроков реализации и создание тз (предоплата не требуется)
-анализ сайтов-конкурентов
-разработка сайта
-внесение правок
-сдача проекта
Цена и сроки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом и зависят от сложности работы
Telegram: t.me/Anna0211
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт для автосервиса52 просмотра