AnnaSalikhova

Анна AnnaSalikhova

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Интернет-маркетолог / SEO специалист

Интернет-маркетолог / SEO специалист

Ключевые навыки:

○ Разработка стратегии продвижения в интернете

○ Настройка рекламных кампаний в Google AdWords и Яндекс.Директ

○ Аналитика в Яндекс.Метрике и Google Analytics, анализ эффективности

○ Таргетированная реклама в социальных сетях

○ SEO-продвижение

○ Email-маркетинг и настройка цепочек писем под задачи бизнеса

○ Разработка посадочных страниц

○ Создание контент-стратегии и контента под разные маркетинговые каналы

○ Работа с маркетинговым бюджетом