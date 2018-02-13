AnnaSalikhova

Интернет-маркетолог / SEO специалист
Интернет-маркетолог / SEO специалист
Ключевые навыки:
○ Разработка стратегии продвижения в интернете
○ Настройка рекламных кампаний в Google AdWords и Яндекс.Директ
○ Аналитика в Яндекс.Метрике и Google Analytics, анализ эффективности
○ Таргетированная реклама в социальных сетях
○ SEO-продвижение
○ Email-маркетинг и настройка цепочек писем под задачи бизнеса
○ Разработка посадочных страниц
○ Создание контент-стратегии и контента под разные маркетинговые каналы
○ Работа с маркетинговым бюджетом
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