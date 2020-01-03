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Работала с такими группами товаров: бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника (ранее работала в продажах этих товаров), кино, ДВД-диски, ПО, автомобили, мототехника, оборудование для логистики, упаковка, кабельная продукция, мебель, дома, строительный инструмент, детские товары (игрушки, одежда), контактные линзы и очки, сантехника, плитка, парфюмерия, косметика, другие товары.

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