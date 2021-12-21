AnnaSemchenko

Привет дорогой друг, меня зовут Анна Занимаюсь дизайном около 10 лет Создаю логотипы, фирменный стиль, брэндинг, полиграфия, наружная реклама, посты, баннера и многое другоеюЯ веб-разработчик, в основном специализируюсь на разработке веб-приложений, а так же занимаюсь разработкой веб-сайтов на основе Wordpress. Мой рабочий стек: Nuxt.js + Express.js + MongoDB Опыт работы 5 лет Технологии которые я использую в работе: HTML5, CSS3/SCSS, Javascript/ES6/TypeScript, PHP/Wordpress, REST API, Node.js, Webpack, Parcel , Express.js, Hapi.js, Firebase/GoogleCloudPlatform, Nuxt.js, Vuetify, Chart.js, Anima.js Обращайтесь, буду рад любому сотрудничеству! Мои качества: ответственность, качество проекта, оперативность, креативность, лаконичность, честность Всем мира и добра!